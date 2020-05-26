جنات تكشف عن صورة ابنتها احتفالًا بعيد الفطر

نشرت الفنانة المغربية جنات، صورة ابنتها "جيني"، بعد إتمام عامها الأول، وذلك عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، محتفلة خلالها بعيد الفطر المبارك.وعلقت "جنات" عن صورة ابنتها قائلة: "كل سنة وأنتي منورة حياتنا يا جيني، وعيد فطر سعيد على الكل.. جنات مهيد".وعبر الكثير من محبي المطربة الشهيرة، عن حبهم لها، وعملوا على المباركة بعيد الفطر المبارك، خاصة وأنها الصورة الأولى التي تكشف فيها عن نجلتها بشكل واضح تمامًا.وتزوجت جنات من محمد عثمان المحامي الصعيدي الذي ولد في مدينة أسيوط، وهو صاحب مؤسسة أبو شقة للمحاماة، وقد أعلن عن خطوبتها في المغرب، وأقام حفل الزفاف في القاهرة.واأستطاعت جنات أن تفرض نفسها على الوسط الفني بأعمالها المختلفة والجيدة، حيث نالت إعجاب الجماهير من خلال ألبوم اللي بيني وبينك سنة 2006، وحصدت عليه العديد من الجوائز.وتألقت جنات بألبوم "حب امتلاك" عام 2009، والذي نال نسبة مبيعات كبيرة، وتحضر هذه الفترة لألبوم جديد من إنتاج شركة روتانا على أن يطرح صيف 2020.