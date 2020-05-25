موسى: الخونة يحاولون استغلال كورونا لتعطيل البلد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر كبيرة بشعبها وجيشها، فالجيش يحارب في أرض المعركة، والشعب مطالب أيضا بمحاربة الشائعات على السوشيال ميديا.وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الخونة يحاولون استغلال كورونا لتعطيل البلد، مردفا: المواطن مسئول في هذه الحرب وعليه دعم الدولة حتى نحافظ على استقرار الوطن ولا نمنح الفرصة للخونة.وأشار إلى أن البطلين محمد علي عثمان تايسون وأحمد عزت حسنين يرويان في حلقة اليوم تفاصيل مهمة في أول ظهور للحديث عن ملحمة البرث.وأوضح أن ما حدث يوم 7 يوليو 2017 بطولات عديدة تحتاج مسلسلات، ولم تظهر في مسلسل الاختيار، مشيدا بالعمل على تنفيذ الجزء الثاني من المسلسل الناجح.ويروي البطلان لحظات لا تنسى عن ملحمة البرث والكتيبة 103 صاعقة، وكيف وأدت البطولة فكر الخلايا الإرهابية وذكريات جديدة مع البطل الشهيد أحمد منسى.