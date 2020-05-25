أحمد موسى: مصر تمتلك جيشا قويا قادرا على مواجهة الأعداء

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأبطال معركة البرث في سيناء، مؤكدا أن مصر تمتلك جيشا قويا قادرا على مواجهة الأعداء.وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين: "إحنا مش بتوع حداد وإحنا بلد كبيرة وعندنا أبطال يستحقون التحية من المصريين دائما".وأضاف مقدم برنامج «على مسئوليتي»: "مصر تواجه حرب شائعات وعلى السوشيال ميديا لكن إحنا عندنا جيش يحارب في كل حته".كما أكد أن مصر تحارب الإرهاب وتواجه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.7 من يوليو عام 2017، سطر التاريخ ملحمة وطنية جديدة على أرض سيناء الحبيبة، وهى معركة "البرث" وقدم فيها الضباط والجنود أرواحهم فداء لبلدهم، وإحباط مخطط الدولة الداعشية وقتها بالسيطرة على منطقة البرث وعدد من الأكمنة الحدودية فى مدينة رفح بشمال سيناء، لإعلان الدولة الإسلامية.واستشهد فى تلك المعركة الباسلة اثنان من قائدى الكتيبة 103 صاعقة، وهما الشهيدان، "العقيد أحمد منسى" و"الرائد أحمد الشبراوى"، ابنا محافظة الشرقية والنقيبان "محمد صلاح" و"خالد مغربى" وعدد من الضباط والجنود.الرائد أحمد الشبراوى، ابن مدينة الزقازيق وقائد السرية فى الكتيبة 103، والذى كان بجواره يقود المعركة، ونجحا فى هزيمة العدو الداعشى، حتى انسحبوا وأصيب بطلق فى الصدر استشهد على أثرها فى أرض المعركة، والشهيد تخرج عام 2007، الدفعة 101، ونقل للعمل برفح، حتى عام 2010، وبعدها التحق بالفرقة "777" الصاعقة المصرية، وحصل على فرقة مكافحة الإرهاب من إيطاليا، ومن عام 2010 حتى عام 2013، ظل يخدم فى الصاعقة الفرقة 777 حتى انتقل مرة ثانية للعمل فى رفح حتى استشهاده يوم 7 يوليو 2017.