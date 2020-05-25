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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: خطر الموجة الثانية لـ«كورونا» لا يزال مرتفعًا

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:45 م
كورونا
كورونا
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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري تشيرنيشنكو، أن خطر الموجة الثانية لفيروس "كورونا" المستجد لا يزال مرتفعا.

وقال تشيرنيشنكو، في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "إن خطر الموجة الثانية من هذا الوباء قائم، ويخبرنا الأطباء والمتخصصون بذلك، حيث لا يزال الخطر مرتفعا".

وأشار إلى استعداد 23 إقليما روسيا لتخفيف التدابير التقييدية تماشيا مع المرحلة الأولى، التي حددتها الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك.

وذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في وقت سابق من احتمال حدوث موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا في الخريف القادم ( شهري أكتوبر ونوفمبر)، مؤكدا ضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار عند رفع التقييدات والعزل الذاتي.

وفي السياق، أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، أن الوضع مع انتشار الفيروس التاجي في المدينة يتحسن تدريجيًا.

وقال سوبيانين، في تصريح صحفي اليوم: "لقد استمر تحسن الوضع مع انتشار عدوى الفيروس التاجي في موسكو بشكل تدريجي، وبناء على ذلك، نخطط في المستقبل القريب للتخلص التدريجي من القيود الحالية".

يُذكر أن الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في العاصمة الروسية تراجعت إلى نصف عدد الإصابات، التي كانت تسجل قبل أسبوع مضى.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة "كورونا" أعلن، اليوم الإثنين، تسجيل 946.8 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في عموم البلاد 353 ألفا و427 حالة.

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