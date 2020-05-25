شيرين سليمان تقدم حفل محمد فؤاد على «الحياة» رابع أيام العيد

تستعد الإعلامية شيرين سليمان لتقديم حفل رابع أيام العيد على قناة الحياة، والذي تقدمه الشركة المتحدة ضمن حفلات العيد على قنواتها.ويحيي الحفل محمد فؤاد وعلاء عبدالخالق وحنان، وستجري شيرين لقاءات حصرية مع نجوم الحفل، للكشف عن تفاصيل مشاريعهم المقبلة وتحتفل معهم بعيد الفطر.وتقدم الشركة المتحدة في أيام العيد حفلات متنوعة لنجوم الطرب المصريين، حيث قدم تامر حسني، أمس، حفلا في الصوت والضوء على قناة one.ويحيي مساء اليوم، الفنان حميد الشاعري ومدحت صالح وهشام عباس، حفلا على قناة cbc من حديقة الأزهر ويبدأ في تمام الساعة العاشرة مساءً، وهو ميعاد انطلاق كل الحفلات على جميع القنوات.