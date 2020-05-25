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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دبي تستأنف الأنشطة الاقتصادية من الـ6 صباحًا حتى الـ11 مساءً

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:15 م
دبي
دبي
محمد عمر
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أعلنت إمارة دبي، اليوم الاثنين، عن استئناف الحركة الاقتصادية في الإمارة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، 27 مايو الجاري، ليشمل معظم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وتقرر أن يكون العمل معظم ساعات اليوم، بدءا من الساعة 6 صباحًا وحتى 11 مساءً، وذلك بعد تقييم شامل للأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

ومن المقرر عودة العديد من الأنشطة الترفيهية للعمل، مثل السينما وألعاب الترفيه في المولات الكبرى والرئيسية.

كما تقرر فتح المطارات لعودة العالقين والراغبين في السفر، وكذلك رحلات الترانزيت، بخلاف فتح العديد من الأنشطة الحكومية.

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