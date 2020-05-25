«تعليم بورسعيد»: إعلان نتيجة «الإعدادية» عقب إجازة عيد الفطر

قال الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، إن المديرية تعمل خلال تلك الفترة على تقييم مستوى الأبحاث المقدمة لها من جانب الطلاب، للتأكد من التزامهم بالمعايير والضوابط التي حددتها الوزارة من حيث الموضوعات وآليات البحث والكتابة، والمرجع.وأضاف باهي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تم تشكيل لجان من جانب معلمي المديرية لتسلم تلك الأبحاث، مشيرًا إلى أن الأبحاث الخاصة بالمرحلة الإعدادية بداية من الصف الأول حتى الثالث تتنوع بين 3 أفكار أو مشروعات مقترحة من جانب الوزارة، على أن يقوم الطالب بتنفيذها من خلال إجراء بحث عن المشروع بمفرده أو بالتعاون مع 5 طلاب آخرين كأقصى عدد.وأشار إلى أن الأبحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم تقييمها ومراجعتها من جانب فرق تم تشكيلها من معملي المديرية بشكل دقيق للغاية، وهذا للتأكد من عدم قيام الطالب بنقل موضوع البحث من الإنترنت، موضحًا أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدا اتباع المديرية جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية تسلم مشروعات الأبحاث، وكذلك خلال مرحلة الإعلان عن النتيجة.