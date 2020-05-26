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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيف تنقل حقائب اليد فيروس كورونا؟

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:36 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا عن مدى إمكانية نقل حقائب اليد لفيروس كورونا المستجد من عدمه، حيث قال التقرير إنه على الرغم من الحجر المنزلي إلا أن الخروج من المنزل للضرورة يستوجب على المرأة أن تحمل حقيبة يد لتضع فيها الأوراق الشخصية والهاتف والنقود، وتميل حقائب اليد إلى أن تكون ناقلة للبكتيريا والفيروسات؛ لأنها عنصر غالبًا ما يوضع على أسطح متعددة، بما في ذلك الأرضيات، إلى جانب كونه عنصرًا لا يتم تنظيفه بانتظام.

وأجاب التقرير عن عدد من الأسئلة حول دور الحقائب في نقل فيروس كورونا من شخص لأخر، وذلك على النحو التالي:

- هل يمكن للفيروس البقاء في الحقيبة أو عليها؟
الفيروسات الخطيرة مثل فيروس كورونا المستجد تعيش على الأسطح بشكل مختلف، وخاصة الأسطح الصلبة يمكن أن يبقى عليها لأيام، أماالأسطح المسامية مثل القماش أو الكرتون يعيش عليها لساعات طويلة، وفيما يخص الأسطح المختلفة مثل حقائب اليد، يمكن للفيروس أن يبقى حيًا على سطح الحقيبة لتصبح ناقل محتمل لفيروس كورونا من مكان إلى آخر.

- هل هناك أشياء في حقيبة اليد يمكن أن تحمل الجراثيم؟
الاجابة نعم مثل الهواتف المحمولة والمفاتيح ومحتويات المحفظة من البطاقات والنقود، لذلك يجب الحرص على تعقيمهم بانتظام.

- هل يجب تنظيف الحقيبة بعد الخروج؟
قد لا يكون تنظيف حقيبة اليد ضروري إذا لم تدخل حقيبة اليد إلى الأماكن العامة أو لم يم وضعها على أسطح المتاجر أو طاولات الكافتيريا، لكن إذا كانت صاحبتها دخلت بها في مكان مزدحم وتقابلت مع أشخاص مرضى، فسيكون من الجيد تنظيفها عند الدخول إلى البيت مباشرة لتفادي نقل الفيروس إلى الأسرة.

هل يجب أن تعزلي حقيبتك؟
من المفيد ترك الحقيبة في مكان مشمس كالسطح لبضع ساعات، لكن لا ينصح بذلك إذا كان يمكن تعقيمها وتنظيفها.

- كيف تنظفي حقيبتك؟
استخدمي القفازات لحماية نفسك، ثم استخدمى محلول مطهر أو مناديل مطهرة أو بعض الصابون والماء لتنظيفها.

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