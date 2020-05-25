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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مغادرة أول 3 متعافين من كورونا مستشفى عزل فاقوس بالشرقية

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:55 م
متعافين من كورونا
متعافين من كورونا
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مغادرة 19 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد مستشفيات العزل بالمحافظة، بينهم 3 حالات من "عزل فاقوس النموذجي" للمرة الأولى في أقل من 4 أيام، و15 حالة من مستشفى العزل بالزقازيق، وحالة من حميات الزقازيق.

وأوضح مسعود، في بيان، أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، بعد إجراء المسحة الثالثة وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم أوجه الرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحميات، مضيفًا أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية، مشيرًا إلى أن إجمالي حالات الشفاء بالشرقية في تزايد مستمر، حيث بلغت حتى الآن 97 حالة خلال 3 أسابيع.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على المهام البطولية المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة، مثمنًا دورهم الوطني وشعورهم بالمسئولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفانٍ.

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