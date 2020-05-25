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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع تراكمات قمامة «تاريخية» بالغربية

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:51 م
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، عن رفع 2500 طن قمامة وتراكمات تاريخية بحي أول وثان طنطا منذ أول أيام العيد وحتى الآن، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة حملات النظافة والتجميل الموسعة ودهان بلدورات الأرصفة حفاظا على نظافة الشوارع على مدار أيام العيد.

وأكد محافظ الغربية، في بيان، أن المحافظة تولي ملف النظافة أولوية قصوى واهتماما كبيرا، وتسعى جاهدة إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمنظومة النظافة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

من جهتهما، قال عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، إنه تم الدفع بـ60 معدة متنوعة خلال الحملات و300 عامل ومشرف وسائق لودر، كما تم توفير 60 معدة بحمولات مختلفة شملت لوادر ومواتير رش وعربات مياه ومكناس للمعاونة في رفع المخلفات ورفع كفاءة الشوارع، كما تم استخدام 2 طن كلور في أعمال الرش والتطهير.

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