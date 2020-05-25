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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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خروج 20 متعافيًا من مستشفى العزل الصحي بإسنا في الأقصر

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:51 م
مستشفى العزل الصحي
مستشفى العزل الصحي بإسنا
هدى الأمير
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شهد مستشفى العزل الصحي بإسنا في الأقصر لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، خروج 20 مصابا عقب تعافيهم من الفيروس، وتحول نتائج التحاليل المعملية الخاصة بإصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال وليد الضوي، مدير إدارة العلاقات العامة بمستشفى عزل إسنا، إن إجمالي أعداد المتعافين بالمستشفى قد بلغ حتى الآن 441 متعافيًا، عقب خروج 10 متعافين جدد بعدما أثبتت التحاليل المعملية تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف الضوي، في تصريحات له، أن مستشفى عزل إسنا في مقدمة مستشفيات العزل الأخرى من حيث تحقيق أعلى معدلات للشفاء، مشيرًا إلى من بين المتعافين مرضى يعانون من أمراض مزمنة، ومسنين من المصريين والأجانب، وأطفال وسيدات خضع البعض منهن إلى عمليات ولادة قيصرية بداخل المستشفى.

وأوضح أن الفريق الطبي بمستشفى عزل إسنا يعتمد بشكل كلي على تنفيذ كافة النقاط التي وردت ببروتوكول وزارة الصحة وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في ظل وجود الجانب الاجتهادي من جانب الفريق الطبي، والعاملين بالمستشفى، حيث يتم تدشين مبادرات بداخل المستشفى تهدف إلى تحسين الصحة النفسية للمرضى.

وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعافي دفعة جديدة من المرضى، مناشدًا المواطنين الحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بعدوى الفيروس.



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