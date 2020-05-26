2020.. دراما الانتقام والنهايات السعيدة

شهد موسم رمضان 2020 منافسة شرسة بين الأعمال الدرامية التي تنافست خلال السباق من حيث القصص والأبطال تشابهت أغلب مسلسلات رمضان في الصراعات بين الأشخاص والانتقام طوال الحلقات لكن النهايات كانت سعيدة للمشاهد، وتستعرض "الدستور" أبرز الأعمال.الفتوةحقق الفنان ياسر جلال نجاح جماهيري كبير من خلال مسلسل "الفتوة" حيث قدم شخصية حسن الجبالي فتوة الجمالية وتناول المسلسل الصراع بين الفتوات في المحروسة تحديدًا في عام 1850 ونشبت صراعات عديدة بين حسن الجبالي وعزمي الذي يقدم شخصيته أحمد صلاح حسني علي من يتولى فتونة الجمالية، وشهد انتقام من المعلم سيد اللبان االذي يقدم شخصيته رياض الخولي وحسن الجبالي علي الذهب، وأنتهي المسلسل بحصول حسن الجبالي علي لقب فتوة الجمالية كما حصل علي الذهب من سيد اللبان وقام بتوزيعه علي الفقراء.الأختياريعد مسلسل الأختيار من بين أهم الاعمال الدراما التسجيلية في موسم رمضان 2020 حيث تناول المسلسل الصراع والحرب بين القوات المسلحة المصرية في سيناء والجماعات التكفيرية وأستعرض صناع المسلسل قصص العديد من الشهداء المصريين في سيناء خلال احداث المسلسل كما كشفوا عن القناع الحقيقي للتكفيرين في سيناء وأنتهي المسلسل بملحمة البرث الذي راح ضحيتها المنسي ورجاله، ولكن استعرض صناع المسلسل تفاصيل الثأر لهم والقضاء علي بؤر إرهابية كثيرة هناك بعد ملحمة البرث.البرنسعاد الفنان محمد رمضان مرة اخري ليتصدر مؤشرات البحث في مرسم رمضان بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "البرنس" الذي عرض في سباق رمضان وقدم المسلسل صراع الأشقاء علي المال وقيامهم بقتل زوجة ونجل شقيقهم ومحاول قتل شقيقهم أكثر من مرة من أجل المال ولكن المسلسل ينتهي بأنتصار شقيقهم عليهم.بـ 100 وشيعد مسلسل بـ100 وش من أهم الاعمال الكوميدية التي شاركت في موسم رمضان وتولي مهمة إخراجه كاملة أبو زكري وشارك فيه أسر ياسين ونيللي كريم والمسلسل بدأت أحداثه بقيام أسر ياسين بالنصب علي نيللي كريم وتنتقم الاخيرة منه إلي ان يجتمع الثنائي ويقوموا بتكوين عصابة ويقوموا بالعديد من عمليات النصب الناجحة إلي ان يرتبط أسر ونيللي ويسافران خارج مصر هربًا من الحكومة.فرصة ثانيةيعد ثاني بطولة مطلقة للفنانة ياسمين صبري في موسم رمضان وقدم المسلسل قصة فتاة وشاب ينتقامان من بعد طوال الاحداث بسبب خيانتهما لبعض إلي ان يصل الثنائي لنقطة فاقرة ويتقان علي الزواج بعد معاناة طويلة وبالفعل يتزوجان وبالرغم وجود خلافات بينهم بعد الزواج إلا انهم يتفقان في النهاية ويعيشون حياة سعيدة هادئة.خيانة عهدتناول المسلسل قصة سيدة ثرية وهى كبيرة أسرتها تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، كما أن هناك مؤامرة تحاك لها من أقرب اﻷقربين لها، حيث يقوم المقربين منها من قتل نجلها لتحاول الانتقام منها بعد ذلك ولكن المسلسل ينتهي علي أعدام وحبس كل من تسبب في قتل نجلها.