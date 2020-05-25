نسرين فؤاد تكتب: الجنة من غير ناس

مرت أعياد من قبل على أسر دون فرحة وبهجة لأسباب خاصة جعلت تلك المناسبة تأتي وتذهب دون أن تترك سعادة بداخلهم.لكنها المرة الأولى التي نتشارك فيها جميعاً في نفس الحالة ويأتي العيد هذا العام باهتاً مفتقداً أبسط ملامحه من زيارات وتنزه وصخب يملأ الشوارع.الخوف والحذر يسيطرون علي المشهد ويدفعون الجميع للجلوس ببيوتهم كإجراء احترازي خوفاً من العدوي وأيضاً تلبية لقرار الدولة بالحظر وعدم الاختلاط حتى تنتهي تلك الأزمة ونخرج منها معافين.لعيد الفطر فرحة خاصة تسكن بداخل الصغير والكبير، صلاة العيد والملابس الجديدة والكعك والبسكويت وأصوات البمب وطلقات مسدسات الأطفال وصوت الأغاني المبهجة المنبعث من كل المحلات ذات الألوان المبهجة والبضائع الجديدة المزينة من أجل العيدية والأوراق المالية حديثة الطبع، كل ذلك إختفى هذا العام أو على الأقل ندر وجوده وخلت الشوارع من مظاهر الإحتفال المعتادة.حدث إستثنائي ندعوا الله جميعاً ألا يتكرر أبداً وأن تعود بنا الحياة لسابق عهدها وتعود أقدامنا تهرول وتمرح في كل مكان على صوت "صفاء أبو السعود" وهي تصيح بفرحة،"أهلاً.. أهلاً بالعيد".لم يتبقى من ملامح المشهد هذا العام سوي تلك اللمحات الغاية في الجمال والرقي للأم المصرية دائمة العطاء التي إستطاعت أن تفرض شخصيتها الحنونة وتسيطر على الموقف وتتمسك بملابس العيد الجديدة للصغار ليملئموا نفوسنا جميعاً ببهجة حقيقية ونحن نراهم في النوافذ والشرفات بألوانهم الزاهية وشعرهم المصفف اللامع وهم يضحكون ويلوحون ومستمرون في فرض حقهم علي الواقع وبالأخص هؤلاء الصغار الذين إختاروا ملابس الجندي زياً جديداً لهم هذا العام ويمسكون ببندقية بلاستيكية وكلهم يسمون أنفسهم "أحمد المنسي".أطفال مصر غردوا جميعهم بعيداً في سماء خاصة جداً ووضعوا أمامنا سعادة مزدوجة لا نملك أمامها غير الإعجاب والتصفيق الحار الصادق.لم تغيب صورة العيد وبهجته بكم وزدتم عليها بملابسكم وأسلحتكم بين أيديكم.مشاعر الحب والطمأنينة أنكم جيل نمي بداخله حب الأرض وحب الدفاع عنها بتلقائية وعفوية لا يمكن وصفها.إذا كانت القاعدة الشعبية تقول "الجنة من غير ناس ما تداس"، فقد غيّر أطفال مصر تلك القاعدة وحرفوها لتصبح الجنة بدون صغار يخطون نحو المستقبل بإنتماء وحب ما تداس ولا تكون بالأساس.الأم المصرية وأبناءها، أنتم صنعتم جنتنا هذا العام.إعلامية وباحثة فى مجال الصحة النفسية