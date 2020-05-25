رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

نسرين فؤاد تكتب: الجنة من غير ناس

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:13 م
نسرين فؤاد
نسرين فؤاد
طباعة
مرت أعياد من قبل على أسر دون فرحة وبهجة لأسباب خاصة جعلت تلك المناسبة تأتي وتذهب دون أن تترك سعادة بداخلهم.

لكنها المرة الأولى التي نتشارك فيها جميعاً في نفس الحالة ويأتي العيد هذا العام باهتاً مفتقداً أبسط ملامحه من زيارات وتنزه وصخب يملأ الشوارع.

الخوف والحذر يسيطرون علي المشهد ويدفعون الجميع للجلوس ببيوتهم كإجراء احترازي خوفاً من العدوي وأيضاً تلبية لقرار الدولة بالحظر وعدم الاختلاط حتى تنتهي تلك الأزمة ونخرج منها معافين.

لعيد الفطر فرحة خاصة تسكن بداخل الصغير والكبير، صلاة العيد والملابس الجديدة والكعك والبسكويت وأصوات البمب وطلقات مسدسات الأطفال وصوت الأغاني المبهجة المنبعث من كل المحلات ذات الألوان المبهجة والبضائع الجديدة المزينة من أجل العيدية والأوراق المالية حديثة الطبع، كل ذلك إختفى هذا العام أو على الأقل ندر وجوده وخلت الشوارع من مظاهر الإحتفال المعتادة.

حدث إستثنائي ندعوا الله جميعاً ألا يتكرر أبداً وأن تعود بنا الحياة لسابق عهدها وتعود أقدامنا تهرول وتمرح في كل مكان على صوت "صفاء أبو السعود" وهي تصيح بفرحة،
"أهلاً.. أهلاً بالعيد".

لم يتبقى من ملامح المشهد هذا العام سوي تلك اللمحات الغاية في الجمال والرقي للأم المصرية دائمة العطاء التي إستطاعت أن تفرض شخصيتها الحنونة وتسيطر على الموقف وتتمسك بملابس العيد الجديدة للصغار ليملئموا نفوسنا جميعاً ببهجة حقيقية ونحن نراهم في النوافذ والشرفات بألوانهم الزاهية وشعرهم المصفف اللامع وهم يضحكون ويلوحون ومستمرون في فرض حقهم علي الواقع وبالأخص هؤلاء الصغار الذين إختاروا ملابس الجندي زياً جديداً لهم هذا العام ويمسكون ببندقية بلاستيكية وكلهم يسمون أنفسهم "أحمد المنسي".

أطفال مصر غردوا جميعهم بعيداً في سماء خاصة جداً ووضعوا أمامنا سعادة مزدوجة لا نملك أمامها غير الإعجاب والتصفيق الحار الصادق.

لم تغيب صورة العيد وبهجته بكم وزدتم عليها بملابسكم وأسلحتكم بين أيديكم.

مشاعر الحب والطمأنينة أنكم جيل نمي بداخله حب الأرض وحب الدفاع عنها بتلقائية وعفوية لا يمكن وصفها.

إذا كانت القاعدة الشعبية تقول "الجنة من غير ناس ما تداس"، فقد غيّر أطفال مصر تلك القاعدة وحرفوها لتصبح الجنة بدون صغار يخطون نحو المستقبل بإنتماء وحب ما تداس ولا تكون بالأساس.
الأم المصرية وأبناءها، أنتم صنعتم جنتنا هذا العام.

إعلامية وباحثة فى مجال الصحة النفسية

موضوعات متعلقة

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

إيطاليا: 92 وفاة و300 إصابة جديدة بكورونا

الصحة: 19 وفاة و702 إصابة جديدة بكورونا

النشرة المرورية.. الطرق البديلة لكورنيش الإسكندرية في ثاني أيام العيد

الصور

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

الأكثر قراءة

إيطاليا: 92 وفاة و300 إصابة جديدة بكورونا

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

مدير مستشفى المنيرة يرد على «الاستقالة الجماعية للأطباء»

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

منوعات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر