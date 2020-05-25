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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية بالأقصر

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:06 م
الشناوي عايد
الشناوي عايد
هدى الأمير
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قال الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إن المديرية تعمل خلال تلك الفترة على تقييم مستوى الأبحاث المقدمة لها من جانب الطلاب، للتأكد من التزامهم بالمعايير والضوابط التي حددتها الوزارة من حيث الموضوعات وآليات البحث والكتابة، الممثلة تسلسليًا في كتابة العنوان، المقدمة، الملخص، الموضوع، النتائج أو الملاحظات، المراجع.

وأضاف عايد، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بالأبحاث بالصف الأول الإعدادي بلغ 6365 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 6016 طالبًا بالصف الثالث الإعدادي، هذا إلى جانب الأبحاث التي تم تلقيها إلكترونيًا، حيث تم تشكيل لجان من جانب معلمي المديرية لتسلم تلك الأبحاث، مشيرًا إلى أن الأبحاث الخاصة بالمرحلة الإعدادية بداية من الصف الأول حتى الثالث تتنوع بين 3 أفكار أو مشروعات مقترحة من جانب الوزارة، على أن يقوم الطالب بتنفيذها من خلال إجراء بحث عن المشروع بمفرده أو بالتعاون مع 5 طلاب أخرين كأقصى عدد.

وأشار إلى أن الأبحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم تقييمها ومراجعتها من جانب فرق تم تشكيلها من معملي المديرية، حيث سيتم مراجعتها بشكل دقيق للغاية، وهذا للتأكد من عدم قيام الطالب بنقل موضوع البحث من الإنترنت، موضحًا أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها عقب إنتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدا اتباع المديرية جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية تسلم مشروعات الأبحاث، وكذلك خلال مرحلة الإعلان عن النتيجة.

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