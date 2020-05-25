528 طالباةوطالبة يحصلون على الدرجات النهائية بإعدادية المنيا (صور)

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، عن ترتيب أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020 بعد أن اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 97.79%، حيث حصل 528 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة، بحضور محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرة التربية والتعليم.من جانبه، قال محمد عزب، وكيل وزارة التعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 98172 طالبًا، حضر منهم 96003 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 96003 طلاب، وأن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث ممن تقدموا للامتحان الفصل الدراسي الأول 256 طالبا، ولهم حق دخول الدور الثاني.