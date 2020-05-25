ألمانيا تجري اختبارات سريرية لمادة فعالة لعلاج كورونا

أكد متحدث باسم المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية (بي إف إيه آر إم) في مدينة بون غربي ألمانيا، اليوم الإثنين، أن المعهد وافق على إجراء تجارب سريرية لمرضى مصابين بكوفيد- 19 باستخدام المادة الفعالة إيه بي إكس 464.يذكر أن العقار المحتمل يجري تجريبه من شركة إبيفاكس إس إيه الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية.وحسب بيانات المعهد الألماني، فإنه تم التصريح بإجراء 22 تجربة سريرية لها علاقة بمرض كوفيد 19.وأفادت شركة إبيفاكس بأن الدراسة التي تجريها هي للعلاج المبكر لـ1034 مريضا بكوفيد متقدمين في السن أو يعانون مخاطر عالية، وأوضح معهد (بي إف إيه آر إم) أن هناك 200 شخص سيتطوعون في ألمانيا للمشاركة في هذه الدراسة.ومن المنتظر أن توضح الدراسة ما إذا كانت الفعالة إيه بي إكس 464 بإمكانها منع استنساخ الفيروس لدى هؤلاء المرضى.وستركز الدراسة على متابعة ما إذا كانت المادة الفعالة يمكنها أن تمنع حدوث ردود الفعل المفرطة للجهاز المناعي، والتي تؤدي لاحقا إلى حدوث ضيق خطير في التنفس.