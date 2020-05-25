نتنياهو: ضم أجزاء من الضفة الغربية «فرصة تاريخية»

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، إنهم لن يفوتوا "فرصة تاريخية" لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.وأكد نتنياهو في اجتماع مع نواب من حزبه الليكود اليوم أن ضم أجزاء من الضفة الغربية واحدة من المهمات الرئيسية لحكومته الجديدة.وأضاف نتنياهو: "لدينا فرصة تاريخية لم توجد منذ عام 1948 لتطبيق السيادة بحكمة، كخطوة دبلوماسية إنها فرصة كبيرة، ولن ندعها تمر"، وذلك بعد يوم من بدء محاكمته في قضايا فساد بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.وأشار نتنياهو إلى أن ضم الأراضي قد يكون أولى مهمات الحكومة الجديدة أهمية من أوجه عدة، مؤكدا أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام تدعم الضم بحكم الأمر الواقع.يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن في وقت سابق عن الانسحاب من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب مساعيها لضم أجزاء من الضفة الغربية.