رابط نتائج المشاريع البحثية للشهادة الابتدائية بالإسكندرية
الإثنين 25/مايو/2020 - 05:56 م
هبه عويضهطباعة
ننشر رابط نتيجة الشهادة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية، الترم الثاني، لمعرفة نتائج الأبحاث لتأهيل الطلاب للصعود للعام الدراسي التالي، حيث يمكن للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي الحصول على نتائج الترم الثاني عبر بوابة التعليم الأساسي فور ظهورها.
نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية
تستعد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإبتدائية خلال أيام قليلة، حيث قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عملية التصحيح للمشاريع البحثية للصفوف الابتدائية تتم على قدم وساق، وسوف تعلن النتائج فور الانتهاء من التصحيح.
نتيجة أبحاث الابتدائية 2020
وانتهى طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من تسليم المشاريع البحثية في 18 مايو الماضي، ونوه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم المشاريع البحثية عن طريق رفع البحوث على منصة ادمودو التعليمية، أو تسليمها بالمدارس، سوف يتم دخولهم امتحان الدور الثاني بشهر يوليو القادم.
ظهور النتائج عبر منصة ادمودو
وتظهر نتائج فصول النقل عبر منصة ادمودو، وذلك بعد اعتماد النتائج رسميا من خلال الرابط https:go.edmodo.com،حيث يمكن للطلاب معرفة نتائج الأبحاث عن طريق الدخول على منصة ادمودو التعليمية التي تم تخصيصها لاستقبال الأبحاث، من خلال كود خاص بالطالب يستعلم من خلاله الطالب عن نتيجة البحث الخاص به.
نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية
تستعد مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإبتدائية خلال أيام قليلة، حيث قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عملية التصحيح للمشاريع البحثية للصفوف الابتدائية تتم على قدم وساق، وسوف تعلن النتائج فور الانتهاء من التصحيح.
نتيجة أبحاث الابتدائية 2020
وانتهى طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية من تسليم المشاريع البحثية في 18 مايو الماضي، ونوه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم المشاريع البحثية عن طريق رفع البحوث على منصة ادمودو التعليمية، أو تسليمها بالمدارس، سوف يتم دخولهم امتحان الدور الثاني بشهر يوليو القادم.
ظهور النتائج عبر منصة ادمودو
وتظهر نتائج فصول النقل عبر منصة ادمودو، وذلك بعد اعتماد النتائج رسميا من خلال الرابط https:go.edmodo.com،حيث يمكن للطلاب معرفة نتائج الأبحاث عن طريق الدخول على منصة ادمودو التعليمية التي تم تخصيصها لاستقبال الأبحاث، من خلال كود خاص بالطالب يستعلم من خلاله الطالب عن نتيجة البحث الخاص به.