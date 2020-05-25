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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

داليا البحيري: البدأ في تصوير «يوميات زوجة مفروسة» بعد إجازة العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:55 م
داليا البحيري
داليا البحيري
محمد مجدي
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عبرت الفنانة داليا البحيري عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل "فالنتينو" للزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، مؤكدة أنها تحضر هذه الفترة للموسم الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة"، والذي كان من المنتظر بدأ تحضيراته قبل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت البحيري لـ"الدستور"، إنه بدء في التحضيرات الأولية للمسسل، إلا أنها توقفت بسبب انتشار الفيروس، ما دعاهم للتأجيل حيتى استقرار الأحوال، موضحة أنه من من المنتظر البدأ في التحضيرات الأخيرة من ثم انطلاق التصوير عقب إجازة عيد الفطر الحالية.

"يوميات زوجة مفروسة" مسلسل كوميدي اجتماعي تدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول صحفية تعمل بنفس الجريدة التي يعمل بها زوجها، وينشأ بينهما صراع فكري بسبب مواقفهما الحياتية المختلفة والاختلافات بين طبيعة الرجل والمرأة، ويشارك في بطولته كل خالد سرحان، داليا البحيري ورجاء الجداوي، ومروة عبد المنعم، تأليف أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور.

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