فلسطين: 96 وفاة و1604 إصابات بكورونا في صفوف جالياتنا

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية في العديد من الدول بلغ 96 حالة، و1604 إصابات، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 787 حالة.وأوضحت الخارجية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية أكد أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة أو وفيات في صفوف الجالية، ليظل عدد الإصابات 772، والوفيات 52، والمتعافين 276.وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية، أمس، بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطن يوسف منصور عبدالله مكي، (80 عاما)، واليوم حالة جديدة أخرى للمواطن أحمد نمر محمود الوفائي، (78 عاما)، بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 9، وتسجيل 3 حالات تعاف، ليرتفع العدد إلى 7، ولم تسجل أي إصابات جديدة ليبقى عدد الإصابات 41.