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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تعتزم إلغاء شرط الحجر الصحي للقادمين من الخارج اعتبارًا من يوليو

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:44 م
الحجر الصحي
الحجر الصحي
أ ش أ
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أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، أنها تعتزم إلغاء شرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، والذي تفرضه على القادمين من الخارج؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، اعتبارا من أول يوليو القادم.

وقال وزير الخارجية الإسباني، أرانشا جونزاليز، في تغريدة على حسابه على "تويتر": "الجزء الأصعب وراءنا، واعتبارًا من يوليو سنقوم بإعادة تنشيط السياحة الدولية تدريجيا، وسنرفع الحجر الصحي ونضمن ظروفا صحية آمنة"، حسب ما ذكرته صحيفة "إلباييس" الإسبانية.

واتخذت الحكومة القرار في اجتماع وزاري عقد، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس.

ويأتي ذلك بعد أن غيرت الحكومة الإسبانية موقفها مؤخرًا بشأن الموسم السياحي الصيفي، فبعد أن ألمحت في البداية إلى إلغائه بسبب أزمة فيروس كورونا، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، السبت الماضي، أن بلاده ستستقبل السياح الأجانب في ظروف آمنة اعتبارا من يوليو، بالنظر إلى التقدم الإيجابي الذي تم تحقيقه فيما يتعلق بالوباء، بحسب الصحيفة.

ومن شأن إعلان إلغاء شرط الحجر الصحي للقادمين من الخارج أن يعطي دفعة أكبر لقطاع السياحة الإسباني، حيث تستقبل إسبانيا عادة أكثر من 80 مليون زائر سنويًا من الخارج، ويمثل هذا القطاع أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وانتاب قطاع السفر في البلاد قلقا بشأن فترة الحجر الصحي، والتي اعتمدتها أيضًا دول أوروبية أخرى مثل بريطانيا، لما سيكون لها من تأثير على السياح الأجانب هذا الصيف.

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