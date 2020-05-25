إزالة 995 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية

أوضح طارق رحمي، محافظ الغربية، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء المخالف مستمرة لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر، مؤكدا على التعامل بحزم وحسم مع المعتدين.وقال محافظ الغربية، إن الحملات أسفرت عن إزالة 995 حالة تعدٍ ومخالفة خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت 488 تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 24 فدان و8 قراريط و2 سهم، و331 مخالفة بناء على مساحة 46 ألف و120 مترًا مربعا، وإزالة 176 تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 8 آلاف و757.5 مترًا مربعا.وشدد محافظ الغربية، على رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بمواصلة مواجهة التعديات والمخالفات وتنفيذ الإزالات يوميا مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.