إسبانيا: 50 وفاة جديدة بكورونا و132 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الاسبانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 132 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ الحصيلة العامة لضحايا الجائحة 26834، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.وأكدت الشبكة الإخبارية وفاة 50 حالة خلال 24 ساعة الماضية مقابل 70 حالة أمس الأحد.ووفقًا لوكالة رويترز، فقد سجلت إسبانيا انخفاضا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد.ويأتي ذلك بعد أن بلغت حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا في الإحصائية يوم 23 مايو 48 حالة، وفي 24 مايو 70.وتسجل إسبانيا، التي كانت سابقا إحدى أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا في العالم، أقل من 100 وفاة جديدة جراء المرض لليوم التاسع على التوالي، ما يشير إلى انخفاض كبير لهذا المؤشر في البلاد والذي تجاوز في بعض الأيام 700 حالة.كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 132 حالة جديدة، بعد أن بلغ المؤشر اليومي في 23 مايو 361 حالة، وفي 24 مايو 246، لتصل الحصيلة العامة إلى 235400.وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس.