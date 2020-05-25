كل من دخل الامتحان ناجح.. نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن جميع الطلاب الذين تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية وعددهم 53 ألفًا و782 طالبًا وطالبة، نجحوا جميعهم، بنسبة 100%، كذا شهادة الإعدادية المهنية تقدم 1059 طالبًا، تغيب منهم 17 طالبًا، وحضر منهم 1042 طالبًا، نجحوا جميعهم أيضا.وأضافت كشك، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح جاءت كالتالي، سيدي غازي، برج البرلس، فوه، بيلا، بلطيم، قلين، غرب كفر الشيخ، الحامول، الرياض، دسوق، شرق كفر الشيخ، مطوبس، سيدي سالم.وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشخ، أن الحاصلين على الدرجة النهائية عددهم 58 طالبًا وطالبة، من بينهم 57 طالبة، بينما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية.