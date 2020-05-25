«تعليم الشرقية» تنفي إعلان نتيجة «الإعدادية»: روابط وهمية

نفت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن ما يتم تداوله على عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي غير صحيح إطلاقا.وقال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، في بيان، إن الأخبار المتداولة حول اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة كاذبة، والروابط التي يتم ترويجها على أنها تحمل النتيجة وهمية، لافتا إلى أنه لم يتم اعتماد النتيجة من محافظ الشرقية حتى الآن.وأضاف، أنه فور اعتماد النتيجة سيتم النشر من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة وصفحات مديرية التربية والتعليم بمواقع التواصل الاجتماعي، والأماكن المخصصة لنشرها، تمهيدا لإعلانها عبر الروابط التي يحصل الطلاب عليها من خلالها.