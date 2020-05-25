محمد التابعى يكتب: ليسوا إخوانًا.. وليسوا مسلمين!

كلمة قالها المرحوم حسن البنا فى عام ١٩٤٨.. وقد قالها يصف بها جماعته أو الذين انحرفوا من أعضاء الجماعة.

ولعل الرجل- غفر الله له- قال كلمته هذه يومئذ بلسانه.. أو وهى خرجت من بين شفتيه لا من قلبه! لأنه يصعب على العقل أن يصدق أن أمرًا ما أو شيًئا ما كان ممكنًا أن يقع يومئذ فى جماعة الإخوان أو بيد أحد الإخوان من غير أمر وموافقة المرشد العام حسن البنا غفر الله له وعفا عما جنت يداه. يصعب على العقل أن يصدق هذا بعد أن أجمع الشهود فى قضية اليوم على أن حسن البنا كان الكل فى الكل وكان يشرف مباشرة على الجهاز السرى وكان رأيه القول الفصل.. وكان «عملاقًا» على حد تعبير أحد الشهود ولعله هنداوى أو الطيب أو خميس، لا أذكر.

وكان شهود قضية اليوم إذا ذكروا اسم حسن البنا حرصوا على أن يقرنوه أو يردفوه بقولهم رضى الله عنه! رضوان الله عليه.. والإمام الشهيد.. إلى آخره.

إلى هذا الحد بلغ تقديرهم أو توقيرهم واحترامهم لمنشئ جماعة الإخوان المسلمين.. ولهذا قلت إنه يصعب على العقل- أو عقلى أنا على الأقل- أن يصدق أن أعمال الجهاز السرى بقيادة عبدالرحمن السندى فى عامى ١٩٤٧، ١٩٤٨ قد وقعت بغير علم وموافقة حسن البنا.. رضوان الله عليه!! هذا ما لا يقبله العقل.

ولهذا قلت إن كلمة «ليسوا إخوانًا.. وليسوا مسلمين» قد خرجت من بين شفتيه فقط لا من قلبه.. ولعله قالها وهو مرغم وكاره. ولكنه قالها يومئذ لكى يسترضى بها الحكومة ويتقى نقمة القانون.

ولكنها مع ذلك كلمة تصدق اليوم كل الصدق فى حق هؤلاء الإخوان.. فما أعرف جماعة من المتهمين- ويتأدب القلم فلا يقول المجرمين- لا أعرف متهمين تنكروا بعضهم لبعض كما تنكر الإخوان أمام محكمة الشعب.. فراح «الأخ» يرمى التهمة على أخيه.. ويحاول جاهدًا أن ينقذ نفسه وعنقه ولو دقت أعناق إخوانه أجمعين!

بضع حقائق

والذين تتبعوا هذه القضية وأدوارها وما دار فيها- ومن الحق أن أنوه بفضل الإذاعة المصرية فى إذاعة أدوار المحاكمات أولًا بأول- يخرجون بهذه النتائج أو هذه الحقائق..

أولًا- أقطاب هذه الجماعة التى تزعم أنها قامت لنشر تعاليم الإسلام وتبصير المسلمين بأمور دينهم الحق.. أقطاب هذه الجماعة لا يعرفون شيئًا عن أصول دينهم.

وقليل منهم الذى يحفظ بعض آيات القرآن، وأقل القليل الذى درس التفسير أو يحفظ الحديث. وقد امتحنت المحكمة بعضهم فسقط فى الامتحان.

ثانيًا- كلما ارتفع مقام «الأخ» فى الجماعة كلما هبط نصيبه من الشجاعة والصراحة وازداد نصيبه من الجبن والمراوغة والنفاق.. واذكروا شهادة الثعلب المراوغ خميس حميدة ومقامه الكبير فى الجماعة هو نائب المرشد العام!

والواقع أن الجبن والمراوغة واللف والدوران كان من نصيب الإخوان المتعلمين المثقفين حملة الشهادات العليا والدبلومات..

ومنهم القاضى والمحامى والصيدلى وخريج كلية الزراعة أو كلية العلوم.

وكانت الصراحة أو الشجاعة الأدبية من نصيب الأميين أو أنصاف الأميين مثل يوسف طلعت ومحمود عبداللطيف!

أما المتعلمون فقد علمهم العلم كيف يلفون ويراوغون ويداورون.

ثالثًا- جاء فى الأنباء أن بوليس الإسكندرية «ضبط» فى مسكن قطب كبير من أقطاب جماعة الإخوان صندوقًا من الويسكى.. وأسفر تحقيق البوليس عن أن الأخ المسلم الكبير المذكور كان يعاشر سيدة يونانية معاشرة الأزواج.. من غير عقد زواج!!

هؤلاء هم الإخوان!.. وهم المسلمون وهم الذين زعموا أنهم قاموا ليجاهدوا فى سبيل الله وليعلوا كلمة الإسلام وليبصروا المسلمين بأمور دينهم الحنيف!

رابعًا- تبين من التحقيقات وأقوال الشهود أن نظام الجماعة قام على أسس مقتبسة من نظم البوليس السرى فى روسيا «الأوجيو» والجستابو فى ألمانيا و«الأوفرا» فى إيطاليا الفاشية.. ففى كل هذه الأنظمة كان يوجد جواسيس وراء الجواسيس! وإرهابيون وراء الإرهابيين.. فكان «بريا» فى روسيا و«هملر» فى ألمانيا النازية يعهد إلى بعض رجاله بمراقبة البعض الآخر من رجاله.. كما أنه كان يأمر بعض الإرهابيين باغتيال الإرهابيين الذين لم تعد لهم فائدة أو الذين يخشى من ثرثرتهم أو افتضاح أمرهم.

وقد تبين أن الجهاز السرى فى جماعة الإخوان كان يسير على هذه النظم. ومن هنا اغتال إخوان إرهابيون زميلًا لهم هو المهندس السيد فايز، لأنه «ثرثر» وتحدث بما لا ينبغى أن يتحدث عنه..

ومن هنا كذلك اعترف يوسف طلعت بأنه كان هناك وراءه من يهدده بالقتل إذا هو حاد عن الطريق.. الطريق الذى رسمه سلاح الغدر والإرهاب!

عقلية الإخوان

وجاءنى بالبريد خطابان طريفان.. أحدهما يسألنى كيف يمكن لعاقل أن يصدق أن النيابة العمومية تسمح للنوبى الذى عثر على مسدس محمود عبداللطيف بالحضور من الإسكندرية إلى القاهرة سائرًا على قدميه ومعه المسدس. ويمضى الخطاب فيقول إن هذه الواقعة تكفى وحدها للتدليل على أن الحكاية كلها مسرحية مزيفة!

والخطاب حديث كما يدل خاتم البريد على الغلاف.. ومعنى هذا أن صاحب الخطاب لا يقرأ الصحف ولا يسمع الإذاعة، بل لعله كذلك لم يسمع بالاعترافات التى أدلى بها فى محكمة الشعب محمود عبداللطيف وهنداوى وإبراهيم الطيب والهضيبى ويوسف طلعت.. إلخ إلخ.

أو لعله سمعها كلها ولكنه مع ذلك يكذبها ويكذبهم.. وهذه عقليته المخدرة والسلام!

والخطاب الآخر من «أخت مسلمة»، وهو خطاب طويل ومكتوب باللغة العامية.. وأنقل منه هذه العبارات كما كتبتها «الأخت المسلمة».

«أمن العدل أن يعذبوا الإخوان بوضع السبرتو على أرجلهم ويشعلون فيهم النيران؟ أمن الحق أن يوضع على أجسامهم الزفت المغلى؟».

وضمير الغائب يعود هنا إلى الحكومة التى وضعت السبرتو على «أرجل» الإخوان ووضعت الزفت المغلى على أجسامهم!! هكذا تقول «أختنا المسلمة».

كأنها لا تعيش فى مصر وكأنها لم تقابل أحدًا من الذين شهدوا جلسات المحاكمة ليؤكد لها أن «إخواننا المسلمين» قد مثلوا جميعًا أمام محكمة الشعب وهم فى أتم صحة وعافية وليس فى أبدانهم أثر لعذاب أو تعذيب.. ولو كان وقع شىء فى هذا لكانوا انتهزوا فرصة وجودهم فى المحكمة وأعلنوا وفضحوا الحكومة على مسمع من المئات الذين يشهدون جلسات المحكمة!

ولكنها عقلية الإخوان والأخوات!

ثم تمضى «الأخت المسلمة» فى خطابها وتقول..

«.. وكفاية الإبر التى يحقنوا بها الإخوان علشان تلخبط عقولهم وتحل ألسنتهم وتغيبهم عن وعيهم علشان لم يقولوا الحقيقة».

ولعمرى ما قرأت عبارة حوت من المتناقضات قدر ما حوته هذه العبارة!

ما حاجة الحكومة مثلًا بالسبرتو وإشعال النار ووضع الزفت المغلى.. ما دامت عندها هذه الإبر التى تحل عقدة اللسان؟

كذلك كنا نسمع عن إبر أو حقن تحل عقدة اللسان ليقول الصدق.. ولكن- لا أنا أو أنتم- سمعنا عن إبر تنطق المرء بالكذب! وأى كذب! وأى خيال وأى إسهاب فى التفاصيل!

أنا شخصيًا مستعد لأن أستعمل هذه الإبر.. لكى أتفرغ بعدها لكتابة القصص المثيرة التى سوف تنافس قصص إسكندر ديماس!

ولكنها عقلية الإخوان والأخوات!

وتختم «أختنا المسلمة» خطابها بهذه العبارة..

«.. وإذا كان حد بيرسل لك جواب تهديد وأنت إيه ذنبك أنت عبدالمأمور.. وعشمنا فى وجه الله..».

أى أننى كنت ما كتبت عن الإخوان نزولًا على أمر الحكومة؟!

ومثلى طبعًا جميع الصحفيين والكتّاب فى مصر..

ومثلنا طبعًا الصحافة الأجنبية ووكالات الأنباء الأجنبية ومحطات الإذاعة فى الخارج.. فهؤلاء جميعًا كتبوا وتحدثوا وأذاعوا الكثير عن جرائم الإخوان وتدابيرهم الجهنمية..

ولكن «أختنا المسلمة» تعذرنا وتعذرهم لأننا وهم عبيد مأمورون!

عشمنا فى الله خير حقًا أن يرد على هؤلاء الإخوان.. والأخوات عقلهم المسلوب!

