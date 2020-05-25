نائب سابق بحزب أردوغان: أخجل من عملي مع «العدالة والتنمية»

قال نائب حزب العدالة والتنمية سابقًا مصطفى ينر أوغلو، الذي انتقل فيما بعد لصفوف حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) برئاسة علي باباجان، إنه يخجل عند النظر لوجوه أولاده بسبب الفترة السياسة السابقة التي قضاها في حزب العدالة والتنمية قبل استقالته.ونقلت جريدة «جون بويو» التركية، عن أوغلو، قوله: «القضية ليست في السياسة بل عندما تعود إلى المنزل، هل تستطيع النظر إلى وجوه أطفالك، هل يمكنك النهوض بسلام بعد الصلاة؟ لا أستطيع أن أنظر إلى أولادي من خجلي».وتابع: «هناك تجاوزات كثيرة للقانون واستقطاب من قبل البعض، كنت أفكر في البداية أن الرئيس أردوغان من الممكن أن يفهم ذلك، لكن مع الوقت تزايد الأمر، ورأيت أن هناك فئات خارجة عن القانون لاستقطاب المجتمع، ويتعاملون بما أعتبره قانون العدو».