ضم 3 مستشفيات ببورسعيد لخدمات مواجهة كورونا

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ضم مستشفيات المبرة، والحياة بورفؤاد، والزهور لتكون بجانب مستشفي الحميات لتقديم الخدمات في مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" بالمحافظة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة بورسعيد، وأجهزة الصحة والطب الوقائي، وعميد كلية الطب، ومدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة.ويأتي القرار ضمن إعلان وزارة الصحة ضم 320 مستشفي علي مستوي الجمهورية، إلي معركة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وناشد المحافظ أبناء بورسعيد بالتوجه مباشرة إلى هذه المستشفيات طبقا للموقع السكني في حالة الشكوى من اي اعراض او الاشتباه بالإصابة بالفيروس.وأشار " الغضبان" إلى أن المستشفيات الأربعة ستستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية الأخرى لمختلف الحالات المرضية، مع تخصيص قسم بها للتعامل مع الحالات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.فيما أكد مسئولو الصحة خلال الاجتماع على توافر الأجهزة الطبية، وأطقم التمريض التي توفر تقديم خدمة طبية بنفس المستوى الذي تقدمه مستشفي الحميات مع حالات فيروس كورونا المستجد.