«داعش» يعلن عن مسئوليته عن «هجوم تراغن» ضد الجيش الليبي

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الاثنين، مسئوليته عن الهجوم الذي استهدف بوابة عسكرية للجيش الليبي في تراغن جنوب ليبيا، وأسفر عن تدمير آلية عسكرية للجيش، جاء ذلك بعد القبض على أحد قيادات التنظيم الإرهابي يقاتل في صفوف ميليشيات الوفاق.وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، في بيان اليوم الإثنين، إن قوات الجيش الليبي ألقت القبض على محمد الرويضاني، المكنى أبوبكر الرويضاني، واصفًا إياه بأحد أخطر عناصر داعش الذين انتقلوا من سوريا إلى ليبيا برعاية تركيا.كما أكد أن الرويضاني كان يقاتل مع تشكيلات الوفاق عند القبض عليه، متهما الاستخبارات التركية بنقله إلى ليبيا كمسئول عن فيلق الشام، بحسب تعبيره.يذكر أن الجيش الليبي لطالما اتهم تركيا بنقل عناصر من "النصرة سابقًا" وداعش إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.