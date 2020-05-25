أبرزها توحيد سعر الغاز.. 5 قرارات لدعم الصناعة المحلية

كشفت موازنة المواطن للعام المالي 20202021 عن قرارات تخص القطاع الصناعي ومساندة الصناعة المحلية والقطاعات الإنتاجية والتي تمثلت في:- توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، تماشيا مع الانخفاض العالمي لأسعار الغاز الطبيعي وتراجع الطلب العالمي بسبب فيروس كورونا.- مراجعة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه، بخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلوواط ليبلغ 1.08 جنيه للكيلو واط مع الإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستوياتها الحالية وعلى مدار 3- 5 أعوام.- توفير نحو 3 مليارات جنيه للمصدرين حتى نهاية يونيو 2020 لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، وتشمل سداد 10% إضافية لكافة المصدرين وبحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل مصدر وسداد الدفعة الأولى 20% من البروتوكولات الموقعة والمستهدفة لأكثر من 110 شركات مصدرة، مقابل التزامهم بإجراء توسعات استثمارية اضافية في السوق المحلي وبما يساهم في تشجيع الصناعة المحلية.- يتم رفع الحجز حال التزام الممول بسداد 1% من قيمة المديونية المحجوز بها إذا اكانت المديونية بناء على ربط لعدم الطعن بجميع حالاته وحال التزام الممول بسداد نسبة 5% من قيمة المديونية المحجوز بها إذا كانت المديونية واجبة الآداء.- بالنسبة للقطاع السياحي، إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من خلال إحلال وتجديد فنادق الإقامة وأساطيل النقل السياحي وتأجيل الالتزامات المالية على الشركات العاملة بالقطاع السياحي، ومساندة دراسة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ودعمها.