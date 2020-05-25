«المصل واللقاح» يكشف عن العلاج الوحيد لكورونا حتى الآن

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في مصر في تزايد ثابت، ولكن نسب الوفيات خلال الأيام الماضية مقلقة إلى حد ما.وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أننا نحتاج إلى الالتزام بشكل أكبر بالإجراءات الوقائية مع تزايد الإصابات، مشددًا على أن الكمامة يجب أن تكون أسلوب حياة للمواطنين، وتطبيق التباعد الاجتماعي لكون فيروس كورونا فيروس التصاقي، معربًا عن أمله أن يستمر المواطنين في التزام المنازل خلال فترة العيد.وتابع، أن التزام المواطنين خلال فترة العيد وتطبيق الإجراءات الاحترازية عند النزول وارتداء الكمامات، سيساهم في تقليل إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل، معقبًا: "اليوم الواحد حظر كامل يفرق في عدد إصابات فيروس كورونا، وليس الأسبوع"، مشددًا على أن هناك بعض الدراسات التي لم تثبت حتى الآن تشير إلى أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الأسطح، ولكن منشور منظمة الصحة العالمية أكد أن فيروس كورونا ينتقل عبر الرذاذ.وأكد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الكمامات هي العلاج الوحيد المؤكد لفيروس كورونا حتى الآن، بينما القفاز يعتبر وسيلة لنقل العدوى حال استخدامه طوال اليوم، مشيرًا إلى أن برتوكول العلاج يتم اعتماده من الطبيب حسب كل حالة، ولا يجوز تعميم برتوكول واحد لجميع المصابين، فهناك أدوية محظورة لأصحاب بعض الأمراض، وهناك 80% من المصابين بدون أعراض، وتعميم برتوكول واحد للعلاج والمنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعني الإسراف في الدواء ويكون له آثار جانبية، ولا ينصح به إلا تحت إشراف طبي.