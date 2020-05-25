تسجيل 62 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

سجل المغرب اليوم 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة لـ7495.وذكرت وزارة الصحة المغربية، اليوم، عبر بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 4737 حالة بعد تماثل 34 حالة جديدة للشفاء، بينما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 200 حالة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 139 ألفا و103 حالات.