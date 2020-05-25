«طيران كندا» يعلن استئناف الرحلات الدولية في يونيو

أعلنت شركة "طيران كندا" استئناف رحلاتها الدولية في شهر يونيو المقبل، حيث يشمل جدولها الصيفي للرحلات 97 وجهة، منها طوكيو وباريس ولندن وزيورخ وأثينا وروما وسيول.ووفقا للوائح الحالية في كندا، يطلب من أي مسافر عائد عزل نفسه لمدة أسبوعين، بجانب تتبع إرشادات السفر في البلاد التي سيتوجه إليها.وفي الإطار ذاته، تقترب عملية إعادة آلاف الكنديين الذين تقطعت بهم السبل بسبب جائحة (كوفيد-19) من نهايتها، حيث إن ما يقرب من 90% ممن طلبوا المساعدة الحكومية عادوا الآن إلى البلاد.وأشارت إحصائيات رسمية إلى أن 38966 كنديا عادوا إلى بلادهم حتى 21 مايو الجاري، وذلك على متن 346 رحلة طيران من 99 دولة.وبحلول نهاية الأسبوع، سيكون حوالي 40 ألف شخص قد أعيدوا إلى كندا من 100 دولة حول العالم على متن 356 رحلة، وفقا للحكومة الكندية.