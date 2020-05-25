أردوغان يعاقب مسلحيه في سوريا بنقلهم إلى ليبيا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لمصادره، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم نقل غالبية المقاتلين المنضوين تحت لواء الفصائل الموالية لتركيا في منطقة عفرين إلى ليبيا.وحسب المرصد، تنوي تركيا نقل أغلبية هؤلاء المقاتلين إلى ليبيا ونشر القوات التركية وتسلمها زمام الأمور بالكامل في عفرين، بسبب ما بدر من سلوك وفساد هؤلاء المقاتلين.ووفقًا لمعلومات موثوقة، فإن أحد ضباط المخابرات على حاجز "زيارة حنان" في منطقة عفرين، أبلغ مجموعة من المواطنين الأكراد بأنه سيتم قريبا نقل هؤلاء المقاتلين بسبب ممارساتهم الفاسدة وتأليبهم المواطنين في عفرين على القوات التركية بسبب تلك الممارسات.