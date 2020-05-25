مقتل موظف بالمعاش في مشاجرة بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية جهودها لضبط المتهم بقتل موظف بالمعاش مقيم بقرية الصفا التابعة لمدينة طوخ وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد مقتل "إبراهيم.أ.س" يبلغ من العمر 75 سنة بالمعاش مقيم بقرية الصفا التابعة للوحدة المحلية ببلتان موظف بشركة النصر لصناعة السيارات.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أنه تم طعن المجنى عليه بآلة حادة فى مشاجرة مما أدى إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وسرعة ضبط المتهم وتقديمه للمحاكمة.