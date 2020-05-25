محافظ بورسعيد: توريد 4 آلاف طن قمح حتى الآن

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه تم حتى اليوم الإثنين، توريد 3862 طنا و281 كيلو من محصول القمح المحلي للمطاحن والصوامع بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الجاري.وأوضح محافظ بورسعيد، أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الأجهزة التنفيذية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفوري مع أية مشكلات طارئة قد تظهر للتيسير على الموردين.وشدد على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامة جميع العاملين.