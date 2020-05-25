لرفض زوجته الرجوع للمنزل.. حبس عامل قتل حماه في كرداسة

أمرت النيابة العامة بكرداسة بمحافظ القاهرة، بحبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل حماه بعد أن سدد له طعنتين في مشاجرة بينهما لرفض زوجته العودة إلى منزله.وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح؛ لبيان سبب الوفاة والاستماع لأقوال شهود العيان في الواقعة، وطلبت سرعة التحريات، للوقوف على ملابسات الواقعة.كان اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارا بمقتل شخص بمنطقة أبو رواش في كرداسة، وانتقلت على الفور قوة أمنية برئاسة المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث كرداسة، وتبين من الفحص أن زوج ابنة القتيل وراء ارتكاب الجريمة وتم ضبطه.وأشارت التحريات إلى أن زوجة المتهم تركت منزل الزوجية عقب خلافات بينهما وتوجهت لمنزل أسرتها؛ فتوجه زوجها ليلة العيد لإحضارها إلا أنها رفضت العودة معه، ونشبت مشادة كلامية بين أسرة الزوجة والزوج فقام على أثرها الأخير بالاشتباك مع حماه؛ ثم سدد طعنتين له بسكين أردته قتيلا في الحال.واعترف الزوج بجريمته في أقواله أمام رجال المباحث فور ضبطه عقب هروبه، بأن زوجته حامل، وأنه توجه لمنزل أسرتها لإعادتها لقضاء العيد في منزله ولكن تطور الخلاف وتشاجر مع حماه؛ وهو ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق مع المتهم.