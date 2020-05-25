استمرار رش وتطهير مراكز المنيا (صور)

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بتنفيذ أعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال التجميل والدهانات بمداخل المراكز والقرى التابعة لها، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.شدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيرا إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقا لخطة المحافظة، مشددا على رفع درجة الاستعدادات القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال إلغاء الإجازات والراحات بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.من جانبها واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والأحياء والأماكن العامة والحكومية، حيث تم تطهير وتعقيم سلخانة البسقلون وقرية العقلية التابعة للوحدة المحلية لقرية بني عامر، وكذلك متابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، والمرور والمتابعة على المحلات والتأكد من تنفيذ قرارات الغلق.كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ملوي بالمرور على الحدائق والأماكن العامة والشواطئ والمراسي للتأكد من تطبيق الحظر، بالإضافة إلى تنفيذ حملة نظافة بشوارع بحي جنوب المدينة ورفع القمامة من النقاط المخصصة لهاوواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار تنفيذ أعمال رفع القمامة والمخلفات من النقاط المخصصة لها، كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط، حملة نظافة مكبرة بقرية دفش التابعة لمجلس قروي قلوصنا.كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال النظافة ورفع التجمعات والإشغالات، وصيانة أعمدة الإٕنارة كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال النظافة ورفع التجمعات والإشغالات، وصيانة أعمدة الإنارة بشارع سكة تله بمدينة المنيا، وبقري صفط الخمار، والوحدة المحلية لبني محمد سلطان، البرجاية وزهره وصفط اللبن، بالإٔضافة إلى إزالة بعض التعديات على أراضي أملاك الدولة، بقري طوخ الخيل، ودمشير