الحرس الثوري يعترف بتدهور الاقتصاد الإيراني

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، أن إيران مشكلتها الأساسية تتمثل في الاقتصاد، وذلك بسبب العقوبات الامريكية على البلاد، ما أدى إلى زيادة معدل التضخم والفقر والبطالة.ووفقًا لقناة العربية الاخبارية، فقد اعترف الحرس الثوري الإيراني بثقل العقوبات الامريكية على الاقتصاد، على الرغم من تأكيدات قائد سلاح الجو بالحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، أن إيران ليس لديها مشاكل في الدفاع.وقال زادة: "نحن الآن على أعلى مستوى من الاستعداد الدفاعي في إيران، مشكلتنا الكبرى الآن هي الاقتصاد".وأضاف: الجبهة الأكبر لنا اليوم والتي ينبغي على الجميع، شعبا ومسئولين، الاهتمام بها، هي جبهة الاقتصاد".بدوره، أعلن ويزر النفط الايراني بيجن زنجنة، الاثتين، أن الوضع صعب للغاي، وقال: "الوضع الحالي في البلاد أصعب بكثير مما كان عليه خلال سنوات الحرب الثمانية مع العراق".