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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم القليوبية»: نتيجة الإعدادية بعد العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:58 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
كتب صلاح حسنى
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وشددت المديرية على ضرورة عدم الانسياق خلف شائعات السوشيال ميديا بشأن ظهور النتيجة.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أصدرت بيانًا أوضحت فيه أنها لم تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية وأن ما يتم تداوله من نتائج ليس له أي علاقة بكنترول الإعدادية.

وكان آخر موعد لتقديم الأبحاث الاسبوع الماضي بالمدارس والكنترول سيقوم باستلام جميع المشاريع البحثية من المدارس بعد إجازة عيد الفطر لعمل تقييم لها ولن يتم إعلان أي نتائج إلا بعد اعتمادها من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

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