محافـظ المنوفية يناقش الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا (صور)

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات والإجراءات الكفيلة لمحاصرة فيروس كورونا، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة، ووكيل مديرية الصحة، ومدير عام الطب الوقائي بالمديرية، ومدير مستشفى الحميات بشبين الكوم.واستعرض وكيل وزارة الصحة، الموقف الحالي لفيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في التعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بها بالفيروس.ومن جهته أشار محافظ المنوفية، إلى أنه سيتم افتتاح مستشفى الشروق بمدينة قويسنا التابعة لمجموعة العربي، غدا الثلاثاء، بسعة 40 سريرا وستبدأ باستقبال الحالات الإيجابية من العاملين بمجموعة العربي وستكون دعما للمنظومة الصحية لاستقبال الحالات المصابة لمواجهة تداعيات الفيروس والتي ستقدم الخدمات الطبية للمصابي بدءً من إجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة حتى العزل، مشددا على ضرورة حصر المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وسرعة حصر المخالطين واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.