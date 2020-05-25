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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

لليوم الثاني.. شواطئ وشوارع الإسكندرية خالية من المواطنين (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:53 م
شواطئ وشوارع الإسكندرية
شواطئ وشوارع الإسكندرية
ياسمين عباس
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عرضت فضائية "ten"، اليوم الإثنين، لقطات مصورة تستعرض خلو شواطئ وكورنيش وشوارع الإسكندرية من المواطنين تمامًا خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتعليمات وقرارات رئيس الوزراء ضمن خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

وكثفت الدولة المصرية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي يتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن فتح منافذ المعروض من السلع الغذائية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن خروج 179 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4807 حالات حتى الأمس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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