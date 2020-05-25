طلب إحاطة حول إتاحة العلاج المساعد في مكافحة كورونا بالصيدليات

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إمكانية إتاحة العلاج المساعد في مكافحة فيروس كورونا بالصيدليات بجانب الالتزام ببروتوكول العزل المنزلي للحالات المشتبه فيها.وأشارت عبد الحليم، في طلبها، إلى ان وزارة وضعت بروتوكولا للعزل المنزلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، التي ليس لديها أعراض مرضية أو التي بها أعراض بسيطة ويقرر الطبيب إمكانية تلقي العلاج بالمنزل.ولفتت أن البروتوكول تضمن مواصفات المنزل الذي يجب أن يتم عزل المريض فيه بجانب إرشادات العزل المنزلي التي تمتد إلى ١٤ يوما من تأكيد الإصابة للأشخاص الذين ليس لديهم أعراض الإصابة، بينما من ظهرت عليه أعراض يجب العزل ١٤ يوما بعد انتهاء الأعراض.وأكدت أن هذا البروتوكول يستهدف تخفيف الضغط على المستشفيات ووضع حلول أخرى للمواطنين المشتبه فيهم الإصابة وإتاحة إمكانية عزلهم بالمنزل واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم بمتابعة من الطبيب.وتابعت: على الرغم من ذلك لم تسمح وزارة الصحة بصرف وإتاحة العلاج المساعد في مكافحة فيروس كورونا بالصيدليات خاصة عقاري الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين اللذان يستخدمان في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى يتمكن المواطنين من شراءه وأخذه مع تنفيذ كافة التعليمات الأخرى.ولفتت أن وزارة الصحة أعلنت عده مراحل يشعر بها المواطن ووضعت الأدوية اللازمة لمواجهة كل مرحلة فالمرحلة الأولى يستخدم دواء كخافض للحرارة، ودواء آخر كمضاد للفيروسات، ودواء آخر للمرضى في حالة ظهور إيجابية التحليل، وآخر كعلاج تجريبي للمرضى كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة في المستشفي، لحين ظهور نتيجة تحليل الفيروس.وطالبت بتوفير هذه الأدوية بالصيدليات، لا سيما عقاري الكلوروكين والهيدروكسى كلوركين اللذان يستخدمان في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، ووضع تسعيرة موحدة لها او يتم صرفها من الصيدليات الملحقة بالمستشفيات وذلك حتى يتمكن المواطنين من تناولها فور الشعور بأي من الأعراض الجانبية للفيروس.