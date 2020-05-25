شوارع ومتنزهات الإسكندرية خالية في ثاني أيام العيد (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، في ثاني أيام عيد الفطر، هدوء في العديد من الشوارع والميادين، والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إذ خلت الشواطئ والمتنزهات العامة والحدائق من المواطنين تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بالإغلاق لمواجهة جائحة كورونا.وواصلت الأجهزة المعنية بالإسكندرية، أغلاق الطرق الرئيسية وطريق الكورنيش وسط انتشار مكثف من أجهزة الأمن، ومتابعة إغلاق المحال التجارية، ودور السينما والأماكن الترفيهية، والحدائق العامة.وكان قد أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليماته للواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بإغلاق جميع شواطئ المحافظة البالغ عددها61 شاطئًا، كما تم إغلاق حدائق المنتزة الملكية وحديقة الحيوان، كما اقتصر دخول مدينة المعمورة على قانطيها فقط، وذلك لمنع التجمعات على الشواطئ للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصًا خلال أيام عيد الفطر المبارك.