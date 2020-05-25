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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعراوي: لا تهاون مع المعتدين على أملاك الدولة

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:14 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المواطنين الذين حصلوا على تراخيص للبناء بالتوجه إلى جهة إصدار الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية ووجود جراجات بالمباني طبقًا للشروط الخاصة بذلك.

وأشار اللواء محمود شعراوي، في تصريحات صحفية، إلى أن الفترة القادمة ستشهد فرض هيبة الدولة بكل قوة وحسم، والقيام بالردع السريع تجاه أي مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية يتم رصدها وضبط المخالفين وعدم الاكتفاء بإزالة المخالفات فقط.

وأكد أنه سيكون هناك تنسيق على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن لسرعة رصد أي مخالفات والتنفيذ الفوري لها في المهد.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكليف الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أي محاولات للبناء العشوائي أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، مؤكدا أنه سيتم أيضا تكليف مسئولي إدارات الأملاك في الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد من عدم التعدي عليها.

وشدد على أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة الفترة المقبلة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي وستقوم بالإزالة الفورية لأي تعديات، وستتصدى بحزم لأى محاولات للتعدي على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط.

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