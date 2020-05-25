رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تكريم «إبراهيم عميرة» أحد أبطال الكتيبة 103 ومربع البرث (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:11 م
إبراهيم عميرة
إبراهيم عميرة
ياسمين عباس
طباعة
قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه كرم إبراهيم فتحي عميرة، أحد أبطال موقعة البرث، وأحد رجال الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي.

وأضاف اللواء شريف فهمي بشارة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين: "كلنا فخورون بأن إبراهيم فتحي عميرة من أبناء محافظة الإسماعيلية، واستقبلناه النهارده عشان نقوله كل سنة وهو طيب، ونقوله شكرًا على الفترة اللي قضاها في خدمة بلده داخل القوات المسلحة".

وتابع محافظ الإسماعيلية: "نتمنى له كل النجاح والتوفيق، والقوات المسلحة مبتسيبش أبناءها أبدًا وبتشوف طلباتهم، وهو كان ليه طلب أنه يلاقي وظيفة يكمل بيها حياته بعد خروجه من القوات المسلحة، عشان يكمل عطاءه للبلد".

وتقع قرية "البرث" في شمال سيناء، حيث شهدت يوم 7 يوليو عام 2017، استهداف مجموعات إرهابية لكمين البرث، الذي كان يرتكز فيه جنود الكتيبة 103 صاعقة، بقيادة الشهيد أحمد منسي، حيث نشر المتحدث العسكري وقتها بيانا يؤكد إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وتدمير 6 عربات.

موضوعات متعلقة

مصر للطيران: مستعدون لعودة الحركة إلى المطارات المصرية قريبًا

سر اختيار رجاء الجداوى «عزل أبوخليفة» بعد إصابتها بكورونا

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

الصور

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

الأكثر قراءة

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

مدير مستشفى المنيرة يرد على «الاستقالة الجماعية للأطباء»

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

الأزهر يحيل الطالب صاحب واقعة «الهروب من صلاة العيد» للتحقيق

الصحة

نجاح أول عملية زرع قلب صناعي في الدنمارك

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

منوعات

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
المحجوب: دفاعات الجيش الليبي أسقطت 94 مسيرة تركية
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب