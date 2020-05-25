تكريم «إبراهيم عميرة» أحد أبطال الكتيبة 103 ومربع البرث (فيديو)

قال اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه كرم إبراهيم فتحي عميرة، أحد أبطال موقعة البرث، وأحد رجال الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي.وأضاف اللواء شريف فهمي بشارة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين: "كلنا فخورون بأن إبراهيم فتحي عميرة من أبناء محافظة الإسماعيلية، واستقبلناه النهارده عشان نقوله كل سنة وهو طيب، ونقوله شكرًا على الفترة اللي قضاها في خدمة بلده داخل القوات المسلحة".وتابع محافظ الإسماعيلية: "نتمنى له كل النجاح والتوفيق، والقوات المسلحة مبتسيبش أبناءها أبدًا وبتشوف طلباتهم، وهو كان ليه طلب أنه يلاقي وظيفة يكمل بيها حياته بعد خروجه من القوات المسلحة، عشان يكمل عطاءه للبلد".وتقع قرية "البرث" في شمال سيناء، حيث شهدت يوم 7 يوليو عام 2017، استهداف مجموعات إرهابية لكمين البرث، الذي كان يرتكز فيه جنود الكتيبة 103 صاعقة، بقيادة الشهيد أحمد منسي، حيث نشر المتحدث العسكري وقتها بيانا يؤكد إحباط هجوم إرهابي للعناصر التكفيرية، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وتدمير 6 عربات.