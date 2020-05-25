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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

حشود غفيرة في تشييع جثمان الطبيب الشهيد «محمد الجابري» (صور)

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:08 م
تشييع جثمان الطبيب
تشييع جثمان الطبيب
الحسين عبيد
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شارك الآلاف من قرية ميت رهينة والقرى المجاورة لها بمركز مدينة البدرشين جنوب الجيزة فى تشييع جثمان شهيد الواجب الدكتور محمد عبدالباسط الجابري، الذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا أثناء تأدية واجبه بمستشفى حميات إمبابة.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبدالباسط الجابرى كان مريضا بالفشل الكلوى ورفض الاعتذار عن التكليف بعمله فى مستشفي حميات إمبابة، حيث توفى متأثرا بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ونعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بمستشفى حميات إمبابة، الذي توفي متأثرًا، مساء أمس الأحد، بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال أهالي مركز البدرشين بالجيزة، إن الجابري "شهيد الواجب" لم يتأخر لحظة عن خدمة أهالي المركز والقرى المحيطة بها دون أي مقابل، ولم يدخر جهدًا في السعى إلى مساعدة مصابي كورونا داخل المستشفى أو خارجه لأبناء قريته في ميت رهينة والمناطق المحيطة فيها.

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