قيادة عمليات الأنبار العراقية تنفي سقوط طائرة في قضاء الرطبة

نفت قيادة عمليات الأنبار العراقية اليوم الإثنين الأنباء التي تحدث عن سقوط طائرة في قضاء الرطبة غربي المحافظة.وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنها تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط طائرة في قضاء الرطبة غرب الأنبار.وأشارت إلى أن "صقور الجو مستمرون بدك أوكار عصابات داعش الإرهابي في محافظة الأنبار".