قيادة عمليات الأنبار العراقية تنفي سقوط طائرة في قضاء الرطبة
الإثنين 25/مايو/2020 - 03:08 م
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نفت قيادة عمليات الأنبار العراقية اليوم الإثنين الأنباء التي تحدث عن سقوط طائرة في قضاء الرطبة غربي المحافظة.
وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنها تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط طائرة في قضاء الرطبة غرب الأنبار.
وأشارت إلى أن "صقور الجو مستمرون بدك أوكار عصابات داعش الإرهابي في محافظة الأنبار".
وقالت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنها تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سقوط طائرة في قضاء الرطبة غرب الأنبار.
وأشارت إلى أن "صقور الجو مستمرون بدك أوكار عصابات داعش الإرهابي في محافظة الأنبار".