وائل جسار يحيي حفلًا غنائيًا عبر يوتيوب الليلة

يحيي الفنان وائل جسار مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً حفلًا غنائيًا احتفالًا بعيد الفطر المبارك، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين ايديك" ويتم بث الحفل عبر القناة الخاصة لوزارة الثقافة على موقع يوتيوب.ويقدم جسار خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه المختلفة القديمة والجديدة والتي يتفاعل معها الجمهور.يذكر أن وائل جسار طرح مؤخرًا أغنية "ماتغيبش ثوانى" وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن اخراج فاد حداد، وتم تصويره في لبنان وسط اجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا.وقدم وائل جسار مؤخرا عدد من تيترات الأعمال الدرامية كان آخرها تيتر مسلسل "قوت القلوب" الذي شهد عودة الفنانة ماجدة زكي للدراما بعد فترة غياب طويلة والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع محمود طلعت والعمل تأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجى.