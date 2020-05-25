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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تشيد بإعلان كابول إطلاق سراح 2000 سجين من طالبان

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:56 م
بومبيو
بومبيو
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أشاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإعلان الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني عن إطلاق سراح ما يصل إلى ألفين من سجناء حركة طالبان، وذلك خلال اتصال هاتفي مع عبد الغني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله.

وأفاد الرئيس الأفغاني - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، نقلتها وكالة (باجفاك) الأفغانية للأنباء - "الليلة الماضية تلقيت أنا والدكتور عبدالله اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وشكر الحكومة الأفغانية على بدء العملية الشجاعة لإطلاق سراح ما يصل إلى 2000 سجين من طالبان، وأكد أن الولايات المتحدة ستدفع نحو وقف إطلاق نار طويل الأمد وخفض العنف وبدء مفاوضات مباشرة".

وتلتزم طالبان والحكومة الأفغانية حاليا بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر.

وكان الرئيس الأفغاني تعهد بإطلاق سراح ألفين من سجناء طالبان ردا على بادرة حسن النية التي أعلنتها الحركة بوقف إطلاق النار خلال عيد الفطر.

وأمر الرئيس الأفغاني - قبل أسبوعين - أمر قوات الأمن بالعودة إلى وضع الدفاع ومواصلة العمليات ضد طالبان، متهما الحركة بالضلوع في هجومين دمويين وقعا في كابول وننجرهار في 12 مايو الجاري، وتنفي طلبان مسؤوليتها عنهما.

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